Polícia Civil auxilia na localização de mulher desaparecida há mais de 30 anos em Paranaíba

Delegacia de Paranaíba / Divulgação

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Primeira Delegacia de Paranaíba, auxiliou na localização de uma mulher desaparecida há mais de 30 anos. A vítima foi encontrada na cidade de Araioses, no Maranhão, após uma longa busca iniciada recentemente.

Na última terça-feira (22), um homem procurou a delegacia de Paranaíba e relatou que, durante uma visita à tia, ela expressou o desejo de reencontrar sua filha, que foi levada pelo marido em Tucumã, no Pará, quando a criança tinha apenas 2 anos. O pai da criança teria afirmado que, ao retornar para Araioses, registraria a filha em nome de sua irmã, dificultando a localização da menina.

Com base nessas informações, a equipe policial iniciou uma investigação e fez uma busca nos sistemas de registros. Após a identificação preliminar da possível filha desaparecida, o homem voltou à delegacia no dia seguinte, comunicando que, com a ajuda das informações fornecidas pela Polícia Civil, a prima foi localizada por meio das redes sociais. Mãe e filha já estão se comunicando e organizando um reencontro.

Vale destacar que, ao longo dos anos, a mulher teve o nome alterado e foi registrada sob o nome da madrasta, o que dificultou o processo de identificação. A filha, que sempre desejou reencontrar a mãe, tinha um relacionamento conturbado com o pai devido à falta de informações sobre sua origem.