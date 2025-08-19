Polícia Civil cria comitê para modernizar tecnologia

Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul instituiu, por meio da Portaria nº 230/2025, o Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI), com o objetivo de planejar, aprovar e acompanhar ações relacionadas à governança digital e ao desenvolvimento de soluções tecnológicas na instituição.

O CGTI terá a função de avaliar projetos, definir prioridades e estabelecer padrões de qualidade, integração e segurança para os sistemas e serviços de tecnologia. O comitê também será responsável por analisar propostas de integração de dados e subsidiar decisões estratégicas voltadas à modernização da Polícia Civil.

O grupo será formado por representantes de diversos departamentos e unidades, incluindo o Departamento de Recursos e Apoio Policial (DRAP), Corregedoria-Geral, Ouvidoria-Geral, departamentos da Capital, Interior e Especializados, além de equipes técnicas da Seção de Informática e Tecnologia.

As reuniões ocorrerão a cada dois meses, podendo ser convocadas de forma extraordinária, e as deliberações do comitê serão encaminhadas ao Delegado-Geral da Polícia Civil, que terá a palavra final nas decisões.

Com a criação do CGTI, a Polícia Civil busca aprimorar a eficiência e a integração de seus sistemas, aumentar a segurança da informação e agilizar o atendimento das demandas institucionais e da sociedade.

