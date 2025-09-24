Polícia Civil destina munições para a Guarda Municipal de Campo Grande

Doação foi formalizada / PCMS

Na tarde desta quarta-feira (24), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul formalizou a doação de cerca de 40 mil munições, entre operacionais e de treino, à Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande.

O termo de doação foi assinado em solenidade no gabinete do Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio, pelo Secretário Municipal de Segurança Pública, Anderson Gonzaga da Silva Assis.

O material será utilizado para aprimorar o treinamento e as atividades da Guarda Civil Metropolitana, reforçando a segurança preventiva e o monitoramento urbano na Capital. Participaram da entrega o Diretor do DRAP (Departamento de Recursos e Apoio Policial), delegado Marcos Takeshita, e o coordenador do DRAP, delegado Márcio Shiro Obara.

O Delegado-Geral destacou que a iniciativa fortalece a integração entre os órgãos de segurança, contribuindo para o aumento da eficiência nas ações conjuntas em benefício da população de Campo Grande.

