Polícia Civil participa da campanha Não é Não em Jardim

Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Jardim, em parceria com a Casa da Mulher Jardinense, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Jardim, promoveu uma ação de conscientização no centro da cidade, voltada para as celebrações de carnaval. O objetivo da blitz foi educar a comunidade sobre a importância de respeitar as leis, com foco especial na prevenção de violências sexuais.



Durante a ação, foram distribuídos panfletos informativos que destacavam a relevância do respeito mútuo e indicavam os meios pelos quais as pessoas podem realizar denúncias em caso de infrações.