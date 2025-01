Polícia Civil realiza palestra para Guardas Municipais em Ladário

Ação desta quinta-feira / Divulgação

Na tarde desta quinta-feira (30), a Polícia Civil de Ladário promoveu uma palestra para mais de 50 integrantes da Guarda Municipal da cidade, com o objetivo de orientar sobre os aspectos jurídicos relacionados às abordagens, prisões em flagrante e buscas pessoais e veiculares.

O evento, que aconteceu na Câmara Municipal, teve como foco principal o treinamento para melhorar a atuação da Guarda Municipal durante o período de Carnaval, quando a demanda por segurança tende a aumentar.

A palestra foi organizada por meio de um convite da Prefeitura Municipal, em parceria com a Guarda Municipal de Ladário. Durante o encontro, foram abordados temas como a importância da integração entre as diferentes forças de segurança para o combate à criminalidade. A atuação da Guarda Municipal de Ladário foi elogiada, destacando seu papel essencial no controle das infrações criminais e de trânsito na cidade.