Polícia Civil realiza palestras sobre bullying e cyberbullying

Nesta sexta-feira (22), a Polícia Civil do Estado, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ), promoveu palestras com o tema “Bullying e Cyberbullying” para os alunos do 6º ao 9º ano da Escola Marista em Campo Grande.

O objetivo das palestras foi instruir e conscientizar os adolescentes sobre os perigos e consequências dessas práticas, além de buscar prevenir a ocorrência de atos infracionais no futuro. As palestras abordaram aspectos como os impactos emocionais e psicológicos das vítimas, as medidas preventivas e as formas de denúncia.

O responsável pela organização das palestras e principal ministro foi o Delegado Adjunto da DEAIJ, Alberto Luiz Carneiro da Cunha de Miranda.