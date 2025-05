Polícia Federal alerta sobre sites falsos de concursos da instituição

Em caso de suspeitas, denuncie às autoridades / Polícia Federal

A Polícia Federal alerta para o aumento de sites que anunciam concursos públicos inexistentes em nome da instituição.

Atualmente, o único concurso público aberto pela Polícia Federal é para a área administrativa, com inscrições realizadas exclusivamente no site oficial do Cebraspe.

A PF reforça que todos os processos seletivos oficiais são divulgados exclusivamente pelos canais institucionais e orienta os candidatos a desconsiderarem qualquer outra fonte não oficial.

Em caso de suspeitas, denuncie às autoridades pelo canal Comunica PF.

*Com informações da Polícia Federal.

