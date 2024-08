Polícia Militar participa de aniversário de admiradora em Aquidauana

Equipe marcou presença / Divulgação

Na noite de quinta-feira, 31, a Polícia Militar do Getam (Grupo Especial Tático de Motos) de Aquidauana surpreendeu Rebeca Silveira com uma visita especial para celebrar seu aniversário. Conhecida por seu carinho e admiração pelo trabalho da corporação, Rebeca foi agraciada com a presença da equipe, que fez questão de marcar a data com um gesto de amizade e reconhecimento.

A visita dos policiais foi um momento de alegria para Rebeca, que compartilhou a celebração em sua residência com a presença dos oficiais.

A interação não apenas proporcionou uma surpresa memorável para a aniversariante, mas também fortaleceu os laços entre a comunidade e a Polícia Militar, destacando a importância do apoio mútuo.