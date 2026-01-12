Polícia Penal apresenta resultados positivos em atuação com 35 unidades

As ações resultaram ainda na retirada de quase 3 mil outros materiais ilícitos de circulação, no impedimento de 11 fugas no regime fechado e na frustração de 20 evasões no regime semiaberto / Divulgação/Governo de MS

A segurança pública de um estado não se constrói apenas nas ruas. Longe dos olhos da sociedade em geral, dentro dos muros das unidades prisionais, a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul desempenha um trabalho contínuo, técnico e estratégico que reflete diretamente na paz social fora do sistema prisional.

Diariamente, homens e mulheres da Polícia Penal atuam para garantir a ordem, a disciplina e o controle da custódia, enfrentando desafios complexos que exigem preparo, rigor operacional e tomada de decisões precisas. É esse trabalho silencioso que impede que o crime organizado se fortaleça dentro dos presídios e que ilícitos ultrapassem os muros, colocando em risco a sociedade.

Mais do que vigilância, a atuação da Polícia Penal envolve inteligência, planejamento e ações coordenadas que impactam diretamente os índices de segurança do Estado.

Atualmente, a Polícia Penal é responsável pela custódia e disciplina de cerca de 17.880 pessoas privadas de liberdade, entre homens e mulheres, distribuídas em 35 unidades penais e um Centro de Detenção Provisória em Mato Grosso do Sul.

Além disso, o Estado mantém mais de 5,5 mil monitorados eletronicamente, acompanhados por uma Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual, apoiada por sete polos regionais, garantindo fiscalização permanente e resposta rápida a qualquer descumprimento judicial.

Dados da Diretoria de Operações da Agepen apontam que, apenas nos nove primeiros meses do ano passado, alcançou resultados expressivos que evidenciam a eficácia do trabalho. No período, foram interceptados 144 quilos de entorpecentes, impedindo a entrada de drogas nas unidades penais, além da apreensão de 365 aparelhos celulares, que deixaram de ser utilizados para a prática de crimes.

As ações resultaram ainda na retirada de quase 3 mil outros materiais ilícitos de circulação, no impedimento de 11 fugas no regime fechado e na frustração de 20 evasões no regime semiaberto. Esses números reforçam o papel estratégico da Polícia Penal no enfrentamento ao crime organizado e na manutenção da ordem e da disciplina dentro das unidades prisionais, com impactos diretos na segurança da sociedade.

A atuação da Polícia Penal também se estende para além dos muros das unidades prisionais. Entre janeiro e setembro de 2025, foram realizadas 17.123 escoltas de internos, assegurando o cumprimento de determinações judiciais e a movimentação segura de custodiados, além de 4.589 transferências e progressões de regime.

No mesmo período, foram efetuadas 1.111 custódias hospitalares, garantindo o acesso à saúde com segurança, e 30 ações de intervenção e contenção, voltadas à preservação da ordem e da integridade de servidores e internos. As equipes também cumpriram 64 mandados de prisão e regressões de monitorados. No âmbito da monitoração eletrônica, o trabalho manteve-se igualmente expressivo, com a realização de 501 fiscalizações de monitorados e a recuperação de 164 tornozeleiras eletrônicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!