Acessibilidade

12 de Janeiro de 2026 • 16:59

Buscar

Últimas notícias
X
Segurança

Polícia Penal apresenta resultados positivos em atuação com 35 unidades

A atuação da Polícia Penal envolve inteligência, planejamento e ações coordenadas que impactam diretamente os índices de segurança do Estado

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 13:31

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As ações resultaram ainda na retirada de quase 3 mil outros materiais ilícitos de circulação, no impedimento de 11 fugas no regime fechado e na frustração de 20 evasões no regime semiaberto / Divulgação/Governo de MS

A segurança pública de um estado não se constrói apenas nas ruas. Longe dos olhos da sociedade em geral, dentro dos muros das unidades prisionais, a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul desempenha um trabalho contínuo, técnico e estratégico que reflete diretamente na paz social fora do sistema prisional.

Diariamente, homens e mulheres da Polícia Penal atuam para garantir a ordem, a disciplina e o controle da custódia, enfrentando desafios complexos que exigem preparo, rigor operacional e tomada de decisões precisas. É esse trabalho silencioso que impede que o crime organizado se fortaleça dentro dos presídios e que ilícitos ultrapassem os muros, colocando em risco a sociedade.

Mais do que vigilância, a atuação da Polícia Penal envolve inteligência, planejamento e ações coordenadas que impactam diretamente os índices de segurança do Estado.

Atualmente, a Polícia Penal é responsável pela custódia e disciplina de cerca de 17.880 pessoas privadas de liberdade, entre homens e mulheres, distribuídas em 35 unidades penais e um Centro de Detenção Provisória em Mato Grosso do Sul.

Além disso, o Estado mantém mais de 5,5 mil monitorados eletronicamente, acompanhados por uma Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual, apoiada por sete polos regionais, garantindo fiscalização permanente e resposta rápida a qualquer descumprimento judicial.

Dados da Diretoria de Operações da Agepen apontam que, apenas nos nove primeiros meses do ano passado, alcançou resultados expressivos que evidenciam a eficácia do trabalho. No período, foram interceptados 144 quilos de entorpecentes, impedindo a entrada de drogas nas unidades penais, além da apreensão de 365 aparelhos celulares, que deixaram de ser utilizados para a prática de crimes.

As ações resultaram ainda na retirada de quase 3 mil outros materiais ilícitos de circulação, no impedimento de 11 fugas no regime fechado e na frustração de 20 evasões no regime semiaberto. Esses números reforçam o papel estratégico da Polícia Penal no enfrentamento ao crime organizado e na manutenção da ordem e da disciplina dentro das unidades prisionais, com impactos diretos na segurança da sociedade.

A atuação da Polícia Penal também se estende para além dos muros das unidades prisionais. Entre janeiro e setembro de 2025, foram realizadas 17.123 escoltas de internos, assegurando o cumprimento de determinações judiciais e a movimentação segura de custodiados, além de 4.589 transferências e progressões de regime.

No mesmo período, foram efetuadas 1.111 custódias hospitalares, garantindo o acesso à saúde com segurança, e 30 ações de intervenção e contenção, voltadas à preservação da ordem e da integridade de servidores e internos. As equipes também cumpriram 64 mandados de prisão e regressões de monitorados. No âmbito da monitoração eletrônica, o trabalho manteve-se igualmente expressivo, com a realização de 501 fiscalizações de monitorados e a recuperação de 164 tornozeleiras eletrônicas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Secretário executivo é nomeado ministro interino da Justiça

Seguridade Social

Confira calendário de pagamentos do INSS para 2026

Geral

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro

Candidatos poderão ser consultadas na Página do Participante

Atenção

Começa a funcionar a renovação automática da CNH

Publicidade

Sorte

Mega-Sena não tem ganhador; prêmio vai a R$ 13,5 milhões

ÚLTIMAS

Perigo

Incêndio em residência deixa uma vítima em Anastácio

Caso aconteceu na noite deste sábado (10)

Colisão

Acidente entre Biz e bicicleta é registrado na Pantaneta

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana precisou ser acionado para atendimento das vítimas.

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo