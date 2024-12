Polícia Penal de MS celebra 7 anos do COPE

Agepen

No dia em que completa sete anos de oficialização, o COPE (Comando de Operações Penitenciárias) recebeu uma série de novos equipamentos para a modernização do grupamento, que representa a força de reação da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul.



A cerimônia, realizada pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), nesta sexta-feira (27), contou com a entrega de 14 fuzis Taurus T4 calibre 5.56 e duas viaturas Ford Ranger Flash TPR2 adaptadas para operações de segurança, além de kits de fardamento tático aos operacionais.



O COPE tem um papel essencial na segurança pública, atuando em escoltas de alto risco, contenção de crises e ações táticas no ambiente prisional. A entrega dos equipamentos reforça o compromisso da instituição em garantir a eficiência e a segurança dos seus operacionais.



Modernização estratégica



O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, destacou a importância dos investimentos para o fortalecimento da Polícia Penal. "Não temos medido esforços para garantir que nossos policiais recebam equipamentos modernos, essenciais para um trabalho seguro e eficiente", afirmou. Segundo ele, as aquisições reafirmam o compromisso da agência penitenciária em proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades de segurança.



Entre os itens entregues, os fuzis Taurus T4 se destacam por sua leveza e adaptabilidade, sendo reconhecidos como padrão em forças de segurança e armadas. Além disso, pistolas TS9 foram recentemente distribuídas, complementando o arsenal do COPE que já incluía pistolas Glock, entre outros armamentos.



As viaturas Ford Ranger Flash TPR2, na cor preta, apresentam robustez e versatilidade. Com cabine dupla e motor a diesel de 170 cavalos de potência, possuem compartimentos específicos para transporte de detentos, adaptando-se às exigências das operações penitenciárias.



Planejamento e eficiência



O diretor de Operações da Agepen, Flávio Rodrigues Marques, ressaltou que as entregas fazem parte de um plano maior de modernização. "Além das 700 TS9 que já estão sendo entregues aos diferentes grupamentos e serviços, estamos adquirindo 1.600 novas pistolas 9mm, 13 viaturas SUV blindado nível IIIA, 650 coletes balísticos e armamentos adicionais, como espingardas calibre 12", detalhou. O objetivo é equipar toda a Polícia Penal com ferramentas de ponta, garantindo eficiência e segurança em suas ações.



Esse processo, conforme o diretor de Administração e Finanças, Anderson Pimentel, reflete um trabalho árduo e silencioso. "Cada entrega demanda planejamento, empenho e tempo. Nada surge da noite para o dia", observou, agradecendo à equipe que atua nos bastidores para viabilizar as aquisições.



Orgulho operacional



O comandante do COPE, Richard Dias, celebrou as conquistas, enfatizando a qualidade dos novos equipamentos. "Esses armamentos são ideais para o nosso trabalho, sendo mais leves e práticos. As viaturas, modernas e robustas, trazem ganhos significativos para as operações, enquanto os uniformes reforçam a identidade e o conforto dos operacionais", disse.



O armeiro Thiago Messias também elogiou a confiabilidade das novas armas, destacando que o modelo Taurus T4 é amplamente utilizado em operações militares e de segurança devido à sua precisão e compactação.



Para o diretor-presidente da Agepen, o aniversário do COPE marca não apenas uma celebração, mas também um compromisso renovado com a sociedade. “Com equipamentos de ponta, viaturas modernas e um planejamento estratégico bem definido, a Polícia Penal de Mato Grosso do Sul reafirma seu compromisso de atuar como uma das forças mais bem preparadas para enfrentar os desafios da segurança pública. Essa celebração não se limita às entregas, é uma demonstração de que a modernização e a valorização dos profissionais são pilares fundamentais para garantir a ordem e a proteção da população”, finalizou.