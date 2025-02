Polícia prende em Miranda suspeito de assassinar empresário em Nioaque

O empresário Edivaldo Lima (usando camiseta rosa) foi visto com vida pela última vez em uma lanchonete / Polícia Civil

A Polícia Civil de Miranda, distante 75 quilômetros de Aquidauana, prendeu, na tarde desta terça-feira, dia 11, o suspeito do assassinato de Edivaldo Alves de Abreu Lima. Segundo informações prestadas ao site O Pantaneiro, a polícia fez buscas na casa do suspeito, que teria confessado o crime.

Mais cedo, a Polícia Civil de Nioaque pediu auxílio da população para ajudar a chegar ao autor do assassinato e divulgou apenas o apelido “Leo”, citado pela própria vítima no dia do crime, ocorrido no sábado, dia 8.

Conforme as apurações do site O Pantaneiro, horas antes de ser assassinado, na sexta-feira, dia 7, à noite, Edivaldo comentou com conhecidos que iria até Anastácio ou Aquidauana para encontrar-se com “Leo”. Agora, pelas informações da Polícia Civil, há o indicativo de que a vítima também passou por Miranda, onde o suspeito está detido.

Ainda de acordo com a Polícia, a vítima esteve em Anastácio e Aquidauana e, quando chegaram a Nioaque, fizeram uma refeição em uma lanchonete local. Essa foi a última vez em que Edivaldo foi visto com vida. Foi a irmã do empresário quem encontrou o corpo de Edivaldo, na madrugada de sábado.

Já o suspeito, segundo informações da Polícia Civil, fugiu do local do crime conduzindo o veículo Jeep Compass (pertencente a Edivaldo) e foi visto em um posto de combustível da região. O automóvel teria seguido para a cidade de Guia Lopes da Laguna, distante 48 quilômetros de Nioaque e a 140 de Aquidauana. Foi do outro lado da fronteira com o Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, a 231,8 quilômetros de Nioaque, que o carro de Edivaldo foi abandonado.

Como o automóvel da vítima foi encontrado abandonado na cidade paraguaia, o crime é tratado como latrocínio – roubo seguido de morte -, cuja pena prevista na legislação brasileira varia de 7 a 15 anos de prisão em regime fechado.