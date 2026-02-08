Acessibilidade

08 de Fevereiro de 2026 • 16:29

Policia

Polícia quer apreender passaporte de envolvido na morte do cão Orelha

O objetivo é impedir que o adolescente saia do país.

Redação

Publicado em 08/02/2026 às 09:54

Atualizado em 08/02/2026 às 10:30

orelha / Agencia Brasil

A Polícia Civil de Santa Catarina pediu a apreensão do passaporte do adolescente acusado da morte do cão Orelha, na Praia Brava, em Florianópolis. A solicitação foi feita à justiça. A Polícia Federal também foi comunicada sobre o pedido. O objetivo é impedir que o adolescente saia do país.

Em nota, a Polícia Civil disse que o Ministério Público (MP) do estado se manifestou favorável ao pedido.

“A instituição tem atuado de forma constante para que a denúncia dos envolvidos possa prosseguir para a justiça junto com as demais provas já obtidas nas investigações da morte do Cão Orelha”, diz a nota.

Divergências
A investigação em torno do caso enfrenta divergências entre a Polícia Civil e o MP. Ainda na sexta-feira (6), o MP informou que requisitará à Polícia Civil, nos próximos dias, diligências complementares nas investigações realizadas a partir da morte do cão Orelha.

Segundo o MP, tanto a 10ª Promotoria de Justiça da capital, da área da Infância e Juventude, quanto a 2ª Promotoria de Justiça, da área criminal, concluíram pela necessidade de mais esclarecimentos e maior precisão na reconstrução dos acontecimentos.

O Ministério Público disse que identificou lacunas que precisam ser completadas na apuração “da possível participação de adolescentes em atos infracionais análogos a maus-tratos contra animais, relacionados à morte de um dos cães”.

Para a Polícia Civil há base legal para o pedido de internação do adolescente investigado pela morte do cão comunitário.

ÚLTIMAS

Cheia Rio Aquidauana

Enchente já cobre 7 de setembro no Parque João Dias

Motoristas que precisam passar pelo trecho devem redobrar atenção.

Tempo

Tempo firme e calor marcam o sábado em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e podem chegar aos 34°C no período da tarde

