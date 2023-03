Policiais civis cumprem estágio de adaptação no Pantanal

Cerimônia de Brevetação ocorreu nesta manhã no 17º Batalhão de Fronteira / (Foto: Divulgação)

Os Delegados de Polícia Civil Iago Adonis e Felipe Braga concluíram nesta sexta-feira (17) o Estágio de Adaptação no Pantanal (EAPan) 2023, realizado pelo Centro de Instrução de Operações no Pantanal (CIOpPan), do 17° Batalhão de Fronteira.

A formação aconteceu na cidade de Corumbá e teve duração de cinco dias. Os participantes tiveram instruções básicas de: ambientação, sobrevivência, adaptação e técnicas operacionais no ambiente pantaneiro.

A cerimônia de Brevetação ocorreu nesta manhã no 17º Batalhão de Fronteira e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares.

Participaram também do treinamento, militares das forças armadas, além de representantes da Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros Militar (CBM).