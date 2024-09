Policiais civis de Aquidauana paralisam por valorização salarial

Categoria em greve / Divulgação

Policiais civis de Mato Grosso do Sul paralisaram os atendimentos nesta quinta-feira (5) por quatro horas, em uma ação organizada pelo Sindicato dos Policiais Civis de MS (Sinpol-MS). A paralisação ocorreu em todas as delegacias da Capital e do interior, como parte do movimento "Cumpra-se a Lei", que pressiona o governo estadual a cumprir a promessa de valorização salarial da categoria.

Em Aquidauana, os policiais se reuniram em frente à 1ª Delegacia de Polícia e à Delegacia Regional. Durante o ato, foi mantido um efetivo de 30% para atender casos essenciais, como ocorrências envolvendo crianças, idosos e situações de flagrante. “Recebemos apoio de outras entidades e da população, que compreendeu nossa luta. Esse é só o começo da nossa mobilização", afirmou Alexandre Barbosa, presidente do Sinpol-MS.

A principal reivindicação dos policiais é o cumprimento da promessa do governo de colocar o salário da categoria entre os seis melhores do país. Segundo Barbosa, a proposta inicial previa o pagamento em três parcelas, com parte já quitada até agosto e o restante dividido nos próximos anos. Porém, o governo não cumpriu o acordo e sugeriu incluir o auxílio-alimentação no salário, o que, segundo os policiais, reduziria o ganho real devido aos impostos.

O governo do Estado alega falta de recursos para atender à demanda, mas o Sinpol-MS destaca que recentemente foi concedido um auxílio-saúde de 5% aos delegados de polícia, com previsão de gastos de R$ 11 milhões até 2025. O sindicato aponta essa medida como contraditória, argumentando que há recursos, mas que o governo escolhe beneficiar apenas algumas categorias.