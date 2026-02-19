Política de formação valoriza servidores e amplia acesso ao ensino superior em MS

A vivência universitária tem despertado um novo entusiasmo e renovado o interesse pelo aprendizado / Divulgação/Governo de MS

A ampliação do acesso à formação acadêmica tem papel estratégico na valorização profissional e no fortalecimento da administração pública. Nesse contexto, o Governo do Estado, por meio da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), viabilizou aos servidores da SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) que ainda não possuem graduação a oportunidade de cursar o ensino superior, promovendo inclusão educacional, valorização profissional e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Entre os agentes públicos contemplados está David Eugênio Pereira, servidor com mais de 20 anos de carreira, atualmente lotado na SEAD e cedido à Escola do SUAS. David compartilha sua trajetória de dedicação à administração pública e a emocionante decisão de retornar aos estudos e fazer sua primeira graduação.

Agora, aos 62 anos, ele ingressou no curso de Gestão Pública com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos e contribuir ainda mais com sua área de atuação. “Estou muito emocionado em poder retomar os meus estudos, algo que deixei de lado há muito tempo. Não imaginei que aos 62 anos teria a oportunidade de voltar a estudar, mas vejo isso como uma chance de crescimento pessoal e profissional. Espero corresponder às expectativas do curso e me dedicar ao máximo”, afirmou David, destacando sua determinação em aprender e evoluir profissionalmente.

O ingresso no curso também trouxe a retomada de um sonho antigo. O desejo de cursar uma faculdade sempre existiu, mas ao longo da vida foi sendo adiado diante das responsabilidades familiares e da necessidade de manter o sustento do lar. Hoje, com o apoio institucional, esse projeto ganha forma e significado.

A experiência acadêmica tem superado expectativas. Longe da ideia de que o retorno aos estudos seria exaustivo, David relata uma sensação de pertencimento e motivação. “Estou me sentindo um adolescente realizando um sonho”, afirma. A vivência universitária tem despertado um novo entusiasmo e renovado o interesse pelo aprendizado.

O contato inicial com disciplinas voltadas à legislação e às normas da administração pública apresentou desafios, no entanto, conteúdos como licitações e contratos despertaram interesse e fascínio, evidenciando a importância do conhecimento técnico para a atuação no serviço público.

A rotina de estudos passou a integrar o dia a dia do servidor de forma natural. Intervalos de folga e o período noturno em casa são dedicados à leitura e à revisão dos conteúdos, demonstrando engajamento com a formação. Mesmo antes da aplicação direta dos conhecimentos em uma função específica, David já percebe impactos positivos na forma de compreender os processos e responsabilidades do setor público.

Na avaliação do servidor, a qualificação acadêmica contribui diretamente para a melhoria do desempenho profissional. “Nos dá embasamento para exercer nosso trabalho com mais segurança”, destaca. O apoio recebido dos colegas de curso e do ambiente de trabalho também tem sido fundamental, fortalecendo a troca de experiências e o incentivo mútuo.

Para David, a iniciativa do Governo do Estado em oferecer gratuitamente graduação a servidores que não tiveram acesso ao ensino superior ao longo da vida funcional é essencial. “Sem dúvidas extremamente importante, pois oportuniza a qualificação aos servidores para exercerem suas funções com muito mais conhecimento e garantias legais. E por consequência ter um Estado mais humano e direcionado a fazer o melhor pelos cidadãos”, conclui.

Segundo a diretora-presidente da Escolagov, Ana Paula Martins, a qualificação dos servidores reflete o compromisso do governador Eduardo Riedel com a valorização do funcionalismo público, por meio da oferta de formação de alto nível. “A política de incentivo à capacitação reafirma o empenho do Estado em reconhecer trajetórias, fortalecer competências e investir na construção de uma administração pública mais eficiente, qualificada e comprometida com a sociedade”, destacou.

