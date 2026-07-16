Ponte Bioceânica une Brasil e Paraguai com histórico 'Beijo das Aduelas'

Etapa marcou a união definitiva das duas extremidades da Ponte Internacional Bioceânica sobre o Rio Paraguai / Divulgação

Brasil e Paraguai deram um passo histórico na noite desta quarta-feira (15) com a realização do chamado "Beijo das Aduelas", etapa que marcou a união definitiva das duas extremidades da Ponte Internacional Bioceânica sobre o Rio Paraguai. A estrutura liga Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, ao município paraguaio de Carmelo Peralta, consolidando um dos momentos mais simbólicos da construção.

A conexão aconteceu às 20h55 (de MS), quando as estruturas erguidas simultaneamente pelos dois países finalmente se encontraram, formando um único tabuleiro. Com 1.294 metros de extensão, a ponte é considerada a principal obra do Corredor Bioceânico de Capricórnio, projeto que ligará Brasil, Paraguai, Argentina e Chile por uma nova rota terrestre até os portos chilenos no Oceano Pacífico.

Mais do que um marco da engenharia, o encontro das aduelas simboliza a integração física entre os países e representa um avanço estratégico para o comércio internacional. A expectativa é que o corredor reduza distâncias, diminua os custos logísticos e torne os produtos sul-americanos mais competitivos, especialmente nos mercados asiáticos.

Estrutura liga Porto Murtinho, em Mato Grosso do Sul, ao município paraguaio de Carmelo Peralta - Divulgação

Inicialmente prevista para maio deste ano, a conclusão dessa etapa foi adiada em razão de adequações no cronograma e de avaliações técnicas realizadas durante a execução da obra. O empreendimento é coordenado pelo MOPC (Ministério de Obras Públicas e Comunicações) do Paraguai, financiado pela Itaipu Binacional com investimento de aproximadamente US$ 100 milhões e executado pelo Consórcio PyBra.

Mesmo com a união das estruturas concluída, a ponte ainda passará pelas fases de pavimentação, instalação de sistemas, acabamentos, sinalização e testes operacionais antes da entrega definitiva, prevista para novembro de 2026.

Nos últimos meses, a Ponte Bioceânica também se transformou em um atrativo turístico em Porto Murtinho, recebendo visitantes interessados em acompanhar o avanço de uma das maiores obras de infraestrutura da América do Sul.

Quando estiver totalmente concluída, a ligação entre Brasil e Paraguai deverá impulsionar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, fortalecer a integração regional e consolidar o Corredor Bioceânico como uma nova alternativa logística para o transporte de cargas entre o Atlântico e o Pacífico.

