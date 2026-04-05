Acessibilidade

05 de Abril de 2026 • 21:35

Buscar

Últimas notícias
X
DESENVOLVIMENTO

Ponte da Rota Bioceânica entra na fase final entre Brasil e Paraguai

A construção da ponte que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, já ultrapassa 84% de execução

Redação com informações Toninho Ruiz

Publicado em 05/04/2026 às 06:41

Atualizado em 05/04/2026 às 06:56

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Toninho Ruiz

A construção da ponte da Rota Bioceânica, que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, já ultrapassa 84% de execução e avança para a etapa final. Restam cerca de 86 metros para a conclusão da estrutura sobre o Rio Paraguai, o que garantirá a conexão física entre Brasil e Paraguai.

A obra é realizada pelo Consórcio PYBRA, com investimento aproximado de 100 milhões de dólares do governo do Paraguai, por meio da Itaipu Binacional. A previsão é de que a construção seja concluída ainda este ano, com ritmo acelerado nos trabalhos.

Durante vistoria recente, foi registrada intensa atividade no canteiro de obras, com equipes atuando de forma contínua, inclusive sob altas temperaturas. Em apenas um fim de semana, mais de 14 metros da estrutura foram executados, com a utilização de cerca de 200 metros cúbicos de concreto.

A coordenação dos trabalhos está sob responsabilidade do engenheiro paraguaio René Gomez, que lidera as equipes em regime ininterrupto, com atividades durante o dia e a noite.

Além da ponte, seguem em andamento as obras de acesso em ambos os lados da fronteira. No Paraguai, estão sendo implantados aproximadamente quatro quilômetros de estrada até a rodovia PY-15, com uso de aterro hidráulico. Já no Brasil, o acesso de 13,1 quilômetros a partir da BR-267 avança com a instalação de vigas, pré-lajes e preparação para pavimentação asfáltica.

Considerada estratégica para a integração regional, a ponte integra o corredor logístico da Rota Bioceânica, que conectará o Brasil aos portos do norte do Chile, passando por Paraguai e Argentina. A expectativa é de redução nos custos de transporte e ampliação do fluxo comercial entre os países.

A estrutura é apontada como uma das principais obras de infraestrutura em execução na América do Sul e deve impulsionar o desenvolvimento econômico e logístico tanto na região Centro-Oeste brasileira quanto no território paraguaio.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SORTE

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 10 milhões

Emprego

Governo federal vai chamar mais 7 mil servidores em 2026

Economia

Agências bancárias estarão fechadas nesta Sexta-Feira Santa

Prefeitura de Aquidauana divulga horários de atendimento em saúde na Semana Santa

Quarta-feira Santa em Aquidauana tem novena, missa e Ofício de Trevas

Paróquia Imaculada Conceição divulga programação da Semana Santa 2026

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7,5 milhões

Publicidade

Atenção

Caixa conclui pagamento da parcela de março do Bolsa Família

ÚLTIMAS

OPORTUNIDADE

Fórum divulga data de casamento coletivo em Anastácio

A ação integra a Semana Nacional do Registre-se, promovida em todo o país com o objetivo de combater o sub-registro civil e ampliar o acesso a documentos essenciais, como certidões de nascimento e casamento.

SAÚDE

Chikungunya: ministro classifica como crítica situação em Dourados

Município está em situação de emergência devido ao número de casos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo