Ponte da Rota Bioceânica entra na fase final entre Brasil e Paraguai

A construção da ponte da Rota Bioceânica, que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta, já ultrapassa 84% de execução e avança para a etapa final. Restam cerca de 86 metros para a conclusão da estrutura sobre o Rio Paraguai, o que garantirá a conexão física entre Brasil e Paraguai.

A obra é realizada pelo Consórcio PYBRA, com investimento aproximado de 100 milhões de dólares do governo do Paraguai, por meio da Itaipu Binacional. A previsão é de que a construção seja concluída ainda este ano, com ritmo acelerado nos trabalhos.

Durante vistoria recente, foi registrada intensa atividade no canteiro de obras, com equipes atuando de forma contínua, inclusive sob altas temperaturas. Em apenas um fim de semana, mais de 14 metros da estrutura foram executados, com a utilização de cerca de 200 metros cúbicos de concreto.

A coordenação dos trabalhos está sob responsabilidade do engenheiro paraguaio René Gomez, que lidera as equipes em regime ininterrupto, com atividades durante o dia e a noite.

Além da ponte, seguem em andamento as obras de acesso em ambos os lados da fronteira. No Paraguai, estão sendo implantados aproximadamente quatro quilômetros de estrada até a rodovia PY-15, com uso de aterro hidráulico. Já no Brasil, o acesso de 13,1 quilômetros a partir da BR-267 avança com a instalação de vigas, pré-lajes e preparação para pavimentação asfáltica.

Considerada estratégica para a integração regional, a ponte integra o corredor logístico da Rota Bioceânica, que conectará o Brasil aos portos do norte do Chile, passando por Paraguai e Argentina. A expectativa é de redução nos custos de transporte e ampliação do fluxo comercial entre os países.

A estrutura é apontada como uma das principais obras de infraestrutura em execução na América do Sul e deve impulsionar o desenvolvimento econômico e logístico tanto na região Centro-Oeste brasileira quanto no território paraguaio.