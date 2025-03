Ponte de Aquidauana na BR-419 fica interditada atÃ© o fim de marÃ§o

Ponte passará por revitalização / Dnit, Divulgação

A Ponte sobre o Vazante IV, localizada no km 86,2 da BR-419, que liga Aquidauana a Rio Verde de Mato Grosso, permanecerá interditada até o dia 31 de março de 2025, após a identificação de danos estruturais adicionais durante as obras de reparo. O Dnit Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) anunciou a prorrogação do prazo de conclusão dos serviços emergenciais, que estavam inicialmente previstos para o dia 13 de março.

Devido a essas novas descobertas, o Dnit informou que é imprescindível ampliar os trabalhos de reparação para garantir a segurança e durabilidade da ponte, tanto para o tráfego de veículos quanto para o de pedestres. O prazo para a conclusão das intervenções foi, portanto, estendido até o final de março, visando assegurar que todas as correções sejam feitas de maneira adequada.

A Superintendência Regional do Dnit no Estado de Mato Grosso do Sul está tomando as providências necessárias para garantir que o serviço seja concluído com a qualidade exigida, e a ponte retome a segurança para os usuários da BR-419.

