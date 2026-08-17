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MS-345

Ponte entre Anastácio e Bonito terá 48 horas de interdição nesta semana

Bloqueio começa às 06h desta terça-feira; condutores devem se programar com antecedência e buscar rotas alternativas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 17/08/2026 às 14:21

Atualizado em 17/08/2026 às 14:47

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Ponte sobre o rio Miranda, na MS-345, entre Anastácio e Bonito / Divulgação

O tráfego na ponte sobre o rio Miranda, na MS-345, terá uma interdição de 48 horas para a continuidade das obras de recuperação e reforço da estrutura. O bloqueio começa às 06h desta terça-feira (18) e está previsto para terminar às 06h de quinta-feira (20).

A estrutura está localizada na rodovia que liga a região de Anastácio a Bonito, passando sobre o rio Miranda, e integra um importante trajeto utilizado por moradores, trabalhadores e turistas que circulam pela região.

De acordo com a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), a interrupção é necessária para a execução dos serviços e para garantir a segurança tanto das equipes que trabalham na obra quanto dos usuários da rodovia.

Os trabalhos são gerenciados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e avançam para uma nova etapa de recuperação e reforço estrutural da ponte.

Durante o período de bloqueio, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas e programar os deslocamentos com antecedência.

Uma das opções é seguir pela BR-419, saindo de Aquidauana em direção a Nioaque e Guia Lopes da Laguna e, posteriormente, continuar pela MS-382 no sentido de Bonito.

Outra alternativa é utilizar a MS-339, com saída de Miranda e passagem por Bodoquena antes de chegar a Bonito.

A orientação é que os condutores considerem o tempo adicional dos trajetos e respeitem a sinalização instalada nas rodovias durante o período de interdição.

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