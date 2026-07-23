Ponte entre Bonito e Anastácio terá trânsito interditado por 12 horas

Ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345

O tráfego de veículos na ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia MS-345, entre os municípios de Bonito e Anastácio, será totalmente interditado na próxima terça-feira (28), das 06h às 18h, para a execução de obras de recuperação estrutural.

A interdição foi informada pela Prefeitura de Bonito e ocorrerá para que a Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), dê continuidade aos serviços de reforço da estrutura, recuperação de pontos estratégicos e demais intervenções necessárias para garantir a segurança da travessia.

Durante o período de bloqueio, nenhum veículo poderá passar pelo local. Segundo os responsáveis pela obra, a medida é necessária para preservar a segurança das equipes que atuam no serviço e dos usuários da rodovia.

Após a conclusão dos trabalhos previstos para o dia, o trânsito voltará a funcionar no sistema de pare e siga, com circulação em meia pista. A travessia continuará permitida apenas para veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, com limite de até 10 toneladas, sendo autorizada a passagem de um veículo por vez.

A orientação é para que motoristas e transportadores programem seus deslocamentos com antecedência e acompanhem os comunicados oficiais, já que o cronograma poderá sofrer alterações em razão das condições climáticas ou de necessidades técnicas.

