11 de Outubro de 2025

Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira

Publicado em 11/10/2025 às 12:06

Com a nova ponte, o tráfego local se torna mais seguro e eficiente / Divulgação

A Prefeitura de Nioaque concluiu a construção da ponte que dá acesso ao Assentamento Padroeira do Brasil. A estrutura garante melhores condições de mobilidade para os moradores e produtores da região.

Com a nova ponte, o tráfego local se torna mais seguro e eficiente, facilitando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais.

