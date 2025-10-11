Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira
Com a nova ponte, o tráfego local se torna mais seguro e eficiente / Divulgação
A Prefeitura de Nioaque concluiu a construção da ponte que dá acesso ao Assentamento Padroeira do Brasil. A estrutura garante melhores condições de mobilidade para os moradores e produtores da região.
Com a nova ponte, o tráfego local se torna mais seguro e eficiente, facilitando o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais.
