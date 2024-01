Ponte sobre córrego Guanandy continua em manutenção

Trecho deve ser liderado em breve / Foto: Divulgação

Começou nesta segunda-feira, 8, a manutenção da ponte sobre o córrego Guanandy, na Vila Icaraí, em Aquidauana. Madeiramento foi retirado para instalação de novo.

Segundo a prefeitura, a Secretaria de Serviços Urbanos e Rurais e de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas estão operando no trecho de acesso à Rua Sete de Setembro.

Durante a manhã, foram retirados todos os madeiramentos. Na ponte será feita manutenção e reforço na sua estrutura, proporcionando, assim, mais segurança aos moradores.

"Além de moradores do Bairro, a ponte é também muito utilizada por alunos e servidores do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul)".