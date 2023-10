Pontim visita reforma das ESF Izaura Baes e Assentamento Indaiá

Visitação das obras indicadas / Divulgação

Buscando atender a demanda da população, o presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, vereador Nilson Pontim, acompanhou com o prefeito Odilon Ribeiro a assinatura das ordens de serviços para a realização das reformas das ESF’s Izaura Baes, no bairro Nova Aquidauana, e do Assentamento Indaiá III, área rural da cidade.

As obras estão sendo atendidas pela indicação do vereador, devidamente atendida pelo Prefeito Municipal.

“Quero agradecer ao prefeito Odilon por atender a nossa solicitação como vereador e principalmente, como representante da população. Essas duas reformas vão contribuir muito para um atendimento diferenciado e de qualidade para os aquidauanenses. E é isso que queremos”, disse.

Com a reforma, A ESF Izaura vai contar com auditório climatizado para palestras e reuniões com os usuários. Já, a Unidade de Saúde do Indaiá vai passar a funcionar com atendimento médico, odontológico, sala de vacina, recepção e um ambiente adequado e aconchegante para a comunidade.

O Presidente reforça que os investimentos feitos são provenientes de uma excelente gestão desenvolvida pelo Prefeito Municipal, que tem trabalhado em conjunto com a Poder Legislativo, somando forças com todos os vereadores em prol de melhorias para a vida do cidadão Aquidauanense.

A visita também contou com a presença da secretária de saúde Patrícia Panachuki e do secretário de Planejamento Ronaldo Angelo.