Ponto turístico é revitalizado e entregue à população de Rochedo

O Governo de Mato Grosso do Sul acaba de finalizar a nova orla da Cachoeira dos Diamantes, um ponto turístico totalmente repaginado no município de Rochedo. Com um investimento de cerca de R$ 3,5 milhões, a obra de urbanização e paisagismo transformou a área em um verdadeiro paraíso para os mais de 5 mil moradores e turistas, consolidando o compromisso estadual com o desenvolvimento e o turismo local.

Localizada no coração de Rochedo, a uma quadra da praça central da cidade, a Cachoeira dos Diamantes é banhada pelo Rio Aquidauana e possui fácil acesso. A nova orla inclui nivelamento do terreno, implantação de calçadas com acessibilidade e piso tátil, além da instalação de 47 bancos, 13 lixeiras, seis bicicletários, um pergolado, um portal e oito quiosques. Além disso, foram realizadas novas instalações hidráulicas e elétricas, com novas luminárias; instalações hidrossanitárias.

Para as crianças, foi criado um parquinho infantil em formato circular, com piso emborrachado que garante diversão segura. A população pode praticar esportes na academia ao ar livre e o local conta com um deck para contemplação do pôr do sol, proporcionando um espaço de lazer completo.

A quadra de areia e a arquibancada passaram por uma reforma completa, podendo agora receber eventos esportivos e servir como opção de entretenimento para a população nos finais de semana e feriados. Além disso, foram implantadas diversas plantas e arbustos, embelezando ainda mais o local.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo, destaca a importância da obra para os moradores e o potencial turístico da região. “A urbanização da orla da Cachoeira dos Diamantes valoriza os atrativos naturais de Rochedo. É um investimento com infraestrutura de qualidade que beneficia tanto os moradores quanto os turistas. O espaço será uma ótima opção de lazer e esporte para toda a comunidade”, afirmou Peluffo.

Durante a execução do projeto, a preservação ambiental foi uma prioridade. Bianca Rodrigues, arquiteta e urbanista responsável pela fiscalização da obra, assegurou que todas as atividades no canteiro foram conduzidas com cuidado ambiental, evitando o corte de árvores, e garantindo acessibilidade através de rampas e acessos adequados para pessoas com deficiência.

A Cachoeira dos Diamantes tem seu nome inspirado por uma jazida de diamantes encontrada no local na década de 1930. A nova orla não só oferece um espaço de lazer e esporte, mas também reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento sustentável e a valorização dos recursos naturais, fortalecendo o turismo e a economia de Rochedo.

O Governo também investiu R$ 2,1 milhões na pavimentação de vias urbanas ao redor da cachoeira, melhorando as condições das ruas e facilitando o acesso ao novo ponto turístico. As ruas beneficiadas incluem Afonso de Araújo Passos, Albino Coimbra, Campo Grande, Júlio Honostório Rezende e Diamante Azul, que antes sofriam com poeira, lama e buracos.

Tanto a pavimentação do acesso à orla quanto a urbanização e o paisagismo foram executados pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), autarquia de obras públicas vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística).