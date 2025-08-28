População de Aquidauana ultrapassa 48 mil, segundo nova estimativa do IBGE

Vista aérea de Aquidauana / O Pantaneiro

O último Censo Demográfico, realizado em 2022, havia registrado uma população de 46.803 pessoas em Aquidauana, o que representa um crescimento de 1.886 habitantes no período.

Aquidauana ultrapassou a marca de 48 mil habitantes, de acordo com a mais recente estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União. O número atual de moradores do município é de 48.689.

O aumento acompanha a tendência estadual. Mato Grosso do Sul agora conta com uma população estimada em 2.924.631 pessoas, um acréscimo de 167.618 moradores em relação ao Censo de 2022. Segundo os dados do IBGE, a estimativa tem como data de referência o dia 1º de julho de 2025.

Com esse ritmo, faltam apenas 75.369 habitantes para que o Estado alcance a marca histórica de 3 milhões de moradores.

Campo Grande, capital sul-mato-grossense, também apresentou crescimento populacional. A cidade tem agora 962.883 moradores, 8.346 a mais que na projeção anterior, e se aproxima da marca de 1 milhão de habitantes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!