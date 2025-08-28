Acessibilidade

28 de Agosto de 2025 • 21:09

Últimas notícias
Geral

População de Aquidauana ultrapassa 48 mil, segundo nova estimativa do IBGE

IBGE atualiza dados e Mato Grosso do Sul se aproxima de 3 milhões de habitantes

Redação

Publicado em 28/08/2025 às 21:00

Vista aérea de Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana ultrapassou a marca de 48 mil habitantes, de acordo com a mais recente estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgada nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial da União. O número atual de moradores do município é de 48.689.

O último Censo Demográfico, realizado em 2022, havia registrado uma população de 46.803 pessoas em Aquidauana, o que representa um crescimento de 1.886 habitantes no período.

O aumento acompanha a tendência estadual. Mato Grosso do Sul agora conta com uma população estimada em 2.924.631 pessoas, um acréscimo de 167.618 moradores em relação ao Censo de 2022. Segundo os dados do IBGE, a estimativa tem como data de referência o dia 1º de julho de 2025.

Com esse ritmo, faltam apenas 75.369 habitantes para que o Estado alcance a marca histórica de 3 milhões de moradores.

Campo Grande, capital sul-mato-grossense, também apresentou crescimento populacional. A cidade tem agora 962.883 moradores, 8.346 a mais que na projeção anterior, e se aproxima da marca de 1 milhão de habitantes.

