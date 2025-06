População sofre com fechamento do banco Santander em Aquidauana

Agência que funcionava na Rua Antonio Manoel Paes de Barros, 729, no centro da cidade

A agência estava em atividade no município há três anos e meio, mais precisamente, desde o dia 6 de janeiro de 2022. O atendimento era feito no prédio de número 729, da Rua Antonio Manoel Paes de Barros, no centro da cidade.

O Banco Santander decidiu fechar sua agência no município de Aquidauana. O anúncio foi feito direto para os correntistas, mas as consequências para quem precisa da agência já podem ser consideradas altamente prejudiciais.

É que a prestação de serviços foi transferida para a agência do Banco Itaú e os transtornos, com as filas, aumentaram sobremaneira. O problema afeta mais intensamente idosos, gestantes e pessoas com deficiência.

A imagem de extensas filas na porta da agência bancária, chamaram a atenção da população e críticas foram postadas nas redes sociais. Vídeos que circulam pelo WhatsApp, mostram idosos padecendo longo tempo de espera pelo atendimento.

O Pantaneiro tentou contato com o Banco Santander e o espaço permanece aberto para explicação à população sobre o motivo do fechamento da agência na cidade.

Central de Atendimento Santander - Consultas, Informações e Serviços Transacionais:

4004 3535 (Capitais e Regões Metropolitanas)

0800 702 3535 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Atende deficientes auditivos e de fala)

SAC - Serviço de Apoio ao Consumidor - Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais:

0800 762 7777 (Atende também Deficientes Auditivos e de Fala) No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 ou Acesse: www.santander.com.br e procure por Atendimento - SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) - Fale conosco

Ouvidoria - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para:

0800 726 0322 (Atende também Deficientes Auditivos e de Fala) - De Segunda a Sexta Feira, das 8h as 22h e aos sábados, das 09h as 14h, exceto feriados.

Problema atinge interior do Brasil

Na segunda-feira, dia 19 de maio, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (Brasília), realizou uma audiência pública, para debater o fechamento de agências do Banco Santander e a terceirização dos serviços que tem sido feita.

A propositura foi do Deputado Federal Chico Vigilante (PT) e o Sindicato dos bancários de São Paulo se fez presente para protestar e denunciar a transferência de funcionários para outras empresas do conglomerado Santander.

Para o Sindicato, esta fragmentação da categoria exclui os trabalhadores dos acordos coletivos e prejudica direitos trabalhistas já conquistados. Extraoficialmente, as informações são de que o fechamento faz parte da polícia de adequação do banco ao novo comportamento dos correntistas, de utilizar aplicativos e demais serviços online.