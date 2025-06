Portal "Detran em Números" passa a oferecer dados atualizados diariamente

Rachid Waqued

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) disponibilizou uma nova versão do portal “Detran em Números”, ferramenta que reúne dados abertos sobre habilitação, veículos, infrações e exames. A reformulação faz parte da primeira etapa de um projeto de modernização das plataformas digitais do órgão, que também inclui o novo “Meu Detran” e a atendente virtual Glória.



Com a atualização, o portal passa a oferecer navegação mais direta e recursos para geração de relatórios em formatos PDF, Excel e gráfico. Os dados agora são integrados à base do Detran-MS e atualizados diariamente. A data e o horário da última atualização aparecem na tela de cada painel acessado.



Segundo o diretor de Tecnologia da Informação do Detran-MS, Robson Lui, a reorganização dos conteúdos considerou as principais demandas de jornalistas, pesquisadores, estudantes e cidadãos. “Todos os painéis foram revalidados e reformulados com base nas informações mais solicitadas. O portal também passou a adotar um padrão de disponibilização e extração de dados que permite uma navegação mais simples”, explicou.



O “Detran em Números” foi lançado em 2019 como um portal de dados dinâmicos, sendo o primeiro órgão de trânsito do país a oferecer esse tipo de consulta pública. Antes disso, as informações eram disponibilizadas mensalmente por meio de arquivos em PDF. A primeira versão, segundo Robson Lui, surgiu em 2012, quando os dados eram inseridos manualmente.



O novo “Detran em Números” pode ser acessado por atalho no site oficial do Detran-MS ou diretamente pelo endereço: www.paineis.detran.ms.gov.br.

