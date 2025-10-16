Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 17:47

Portal Meu Detran permite consultar faltas cometidas no exame prático em MS

A ferramenta auxilia tanto candidatos quanto instrutores

Redação

Publicado em 16/10/2025 às 16:15

Nova ferramenta do portal / Detran-MS

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) disponibilizou uma nova ferramenta no portal de serviços Meu Detran, que permite aos candidatos reprovados no exame prático de direção veicular consultarem as faltas que resultaram na inaptidão.

Segundo a Gerência de Exames (Gexa), o processo anterior era burocrático e desestimulava os candidatos, que precisavam solicitar o laudo por e-mail ou através da ouvidoria . Essa dificuldade gerava descontentamento e, em alguns casos, reclamações aos examinadores.

“Muitos acabavam nem solicitando formalmente. No final do exame, o examinador informa as faltas, mas, por causa do nervosismo, o candidato às vezes não se lembra e alega que não foi avisado. Nas gravações, constatávamos que a explicação havia sido feita. Por isso, levamos a demanda ao setor de tecnologia, que integrou essa consulta ao portal Meu Detran”, explica Lina Zeinab, gerente de Exames do Detran-MS.

Com a nova integração, basta fazer login com CPF e senha ou via conta Gov BR o portal de serviços Meu Detran, selecionar “Habilitação” > “Serviços Habilitação” > “Consulta de Exames e Provas” para visualizar as informações.

A ferramenta auxilia tanto candidatos quanto instrutores. “Melhora o aprendizado, pois o candidato tem clareza sobre onde errou, e ajuda o instrutor a reforçar os pontos que precisam ser trabalhados nas aulas”, afirma Lina.

Além da consulta de faltas cometidas no exame prático, o portal de serviços também permite outras consultas referentes ao resultado dos exames: teórico, de renovação, e prova de cursos especializados.

Moderno e inspirado em modelos internacionais de excelência, o portal Meu Detran reúne serviços relacionados a veículos, habilitação e agendamentos. Acesse www.meudetran.ms.gov.br e conheça o primeiro portal de Mato Grosso do Sul voltado à experiência do cidadão.

*Com informações da Comunicação Detran-MS

Serviços

Aneel vai investigar apagão que deixou Aquidauana sem energia

