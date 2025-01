Porto Murtinho lidera novamente como a cidade mais quente do Brasil

Trecho de Porto Murtinho / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta terça-feira (28), a lista das cidades mais quentes do Brasil, e Porto Murtinho, a 439 km de Campo Grande, ocupa novamente o primeiro lugar. Corumbá, situada a 427 km da capital, também aparece em 3º lugar.

Os dados foram registrados até as 15h, com Porto Murtinho alcançando 40,2°C e Corumbá 37,7°C. O segundo lugar ficou com Quaraí, no Rio Grande do Sul, com 39,1°C.

Além disso, Porto Murtinho ocupa a segunda posição na lista das cidades com as umidades mais baixas, com apenas 27%.