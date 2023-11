Posto do TRE no Cijus fará atendimento exclusivo para eleitores com deficiência

Na próxima quinta-feira, dia 30 de novembro, o posto de atendimento eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS), localizado no Centro Integrado de Justiça (Cijus), fará atendimento exclusivo aos eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida.

A exemplo da edição realizada em abril de 2022, a iniciativa surge como uma resposta proativa à necessidade de assegurar a inclusão plena e a acessibilidade no exercício do direito democrático ao voto daqueles que, muitas vezes, não encontram as mesmas oportunidades de exercerem seus direitos.

O posto do TRE está localizado no piso térreo do Cijus, que fica na rua 7 de setembro, centro de Campo Grande, com atendimento das 12 às 18 horas.