Povo das Águas atende mais de 170 famílias ribeirinhas na região do Alto Pantanal

Equipes chegam de embarcação na região / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Corumbá divulgou o balanço de atendimento da última edição do programa Povo das Águas, na região do Alto Pantanal. Cerca de 171 famílias ribeirinhas receberam atendimento de assistência médica, social, justiça e educação.

Conforme os dados, foram realizados 311 atendimentos médicos, 353 atendimentos de enfermagem, 38 atendimentos odontológicos com 77 procedimentos odontológicos, além da entrega de 266 kits de escovação dentária e 138 aplicações de flúor. Houve a aplicação 632 doses de vacinas de rotina em 285 pessoas. Também foram aplicadas 183 doses de vacinas contra a covid-19 e 266 contra influenza H1N1. A equipe da Saúde Municipal ainda realizou 15 visitas domiciliares e fez 05 curativos.

O Povo das Águas ainda fez o atendimento a 28 urgências de pessoas com pressão alta. Vinte e sete ribeirinhos receberam medicação injetável e foram promovidas 10 palestras com orientações em saúde.

Durante os trabalhos na região do Alto Pantanal foram 42 ações de planejamento familiar (medicação); 87 atendimentos para hipertensão arterial (medicação) e 07 em saúde mental; 02 gestantes foram atendidas. Também foi realizado o atendimento médico de 73 crianças e administração de vitamina A para 30 pessoas. Foram realizados 10 testes rápidos de gravidez.

O CRAS Itinerante realizou o atendimento a 171 famílias totalizando 545 pessoas; também promoveu 171 encaminhamentos e orientações; 157 atualizações do PAIF. Ainda foram 30 atualizações do Cad Único e 04 inclusões no Cad Único; além de 19 registros de BPC/Idoso e Deficiente.

As equipes também fizeram 38 visitas domiciliares, entregaram 157 cestas básicas com kits de limpeza e higiene e 68 lonas. O programa Fluxo Legal fez a entrega de absorventes higiênicos para 77 mulheres.

O Povo das Águas fez a distribuição de 329 frascos de hipoclorito de sódio e transmitiu orientações a 78 ribeirinhos sobre os cuidados com a água para consumo. Levou atividades lúdicas e pedagógicas para 148 crianças e adolescentes e fez 25 distribuições de sementes de rúcula e 49 de salsa.

Também houve vacinação de gatos (05); vacinação antirrábica cães (60); castração de cães (173); levantamento para castração de gatos (55); pesagem do Bolsa Família (80); atendimento a pacientes com HA/DM (12) e de deficiente mental/medicação (02).

O Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica fez os seguintes atendimentos: 133 mulheres receberam orientações individuais; 05 rodas de conversa com as adolescentes; 205 participantes em palestras educativas e 03 grupos de contações de histórias para crianças.

Parceira do Povo das Águas, a Defensoria Pública da União (DPU) realizou 150 atendimentos, sendo 45 inicial/ajuizamento; 46 retornos; 30 orientações jurídicas; 21 encaminhamentos e houve 08 inviabilidades jurídicas.

A equipe da Defesa Civil de Corumbá realizou oficinas de primeiros socorros para homens e mulheres e orientações sobre salvamento.

O programa é realizado pela Prefeitura de Corumbá, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, levando para famílias que residem em regiões de difícil acesso do Pantanal corumbaense ações médicas, odontológicas, sociais, assistenciais, educacionais e de fomento a pequenas produções.

