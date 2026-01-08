Acessibilidade

08 de Janeiro de 2026 • 12:52

Prazo para pagamento do IPVA 2026 à vista com 15% de desconto termina

O benefício foi prorrogado de forma excepcional, garantindo aos contribuintes três dias adicionais para aproveitar o desconto

Da redação

Publicado em 08/01/2026 às 10:20

Saul Schramm/Arquivo

O prazo para pagamento do IPVA 2026 à vista, com 15% de desconto, termina nesta quinta-feira, dia 08 de janeiro, em Mato Grosso do Sul. O benefício foi prorrogado de forma excepcional, garantindo aos contribuintes três dias adicionais para aproveitar o desconto.

A flexibilização do prazo ocorreu em razão de uma inconsistência nos sistemas da Secretaria de Fazenda (SEFAZ-MS), ocasionada pelo grande volume de acessos registrado no período da manhã do dia 05, o que gerou instabilidade e dificultou a emissão do Documento de Arrecadação Estadual (DAEMS) para parte dos contribuintes. Diante desse cenário, o Governo do Estado optou por estender o prazo em 72 horas, evitando prejuízos e assegurando o pleno acesso ao benefício.

A prorrogação foi oficializada por decreto, publicado no Diário Oficial do Estado na terça-feira, dia 06, conferindo segurança jurídica e transparência à medida. A norma alterou o § 1º do art. 2º do Decreto nº 16.694, de 11 de novembro de 2025, estabelecendo o novo prazo para pagamento.

A Sefaz também destaca que todo o processo de cobrança do IPVA foi antecipado, com os boletos disponibilizados desde novembro do ano passado, de forma totalmente online, permitindo que os contribuintes se organizassem com antecedência e realizassem o pagamento com comodidade.

Para aqueles que optarem pelo parcelamento, o IPVA poderá ser dividido em até cinco parcelas, com os seguintes vencimentos:

• 1ª parcela: 30 de janeiro
• 2ª parcela: 27 de fevereiro
• 3ª parcela: 31 de março
• 4ª parcela: 30 de abril
• 5ª parcela: 29 de maio

O desconto de 15% para pagamento à vista, mantido pelo Estado, supera a média nacional, que varia entre 3% e 10%, e integra uma política fiscal voltada à valorização do contribuinte adimplente, à redução da inadimplência e à geração de economia imediata para as famílias sul-mato-grossenses.

Neste exercício, cerca de 870 mil veículos compõem a base de cobrança do IPVA em Mato Grosso do Sul. O valor mínimo do imposto é de R$ 30 para motocicletas e R$ 55 para os demais veículos, garantindo maior flexibilidade no cumprimento da obrigação tributária.

Mais informações e acesso aos serviços do IPVA estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Fazenda: https://www.sefaz.ms.gov.br/ipva

Leia Também

