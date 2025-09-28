Prazo para recursos da 2ª etapa do Revalida 2025/1 termina hoje

Envio deve ser feito pelo Sistema Revalida
Pedidos devem ser feitos no Sistema Revalida / Agência Brasil
Encerra neste domingo (28) o prazo para envio de recursos referentes aos resultados preliminares da 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) 2025/1. A solicitação deve ser feita exclusivamente pelo Sistema Revalida.
A prorrogação foi publicada na última sexta-feira (26) no Diário Oficial da União. O resultado final da segunda etapa está previsto para 31 de outubro.
O exame, composto por provas teórica e prática, avalia cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e saúde coletiva.
