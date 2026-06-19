Prazos para campanha de vacinação de bezerras contra brucelose continuam inalterados em MS

Divulgação/Governo de MS

A Iagro (Agência Estadual de Vigilância Sanitária Animal e Vegetal) avisa aos produtores rurais que os prazos para vacinação contra a brucelose de bezerras bovinas e bubalinas com idade entre três e oito meses, continuam inalterados em Mato Grosso do Sul. A campanha de imunização contra a doença ocorre em duas etapas no Estado: a primeira etapa se estende de 1° de janeiro a 30 de junho e a segunda de 1° de julho a 31 de dezembro.

Os registros dos atestados de vacinação devem ser informados pelos produtores rurais até o último dia de vacinação de cada etapa. Mato Grosso do Sul tem legislação própria a respeito, disposta na Portaria Iagro 3.617 de 28 de maio de 2019, com todos os detalhes e providências necessárias.

Já em nível nacional, o Mapa (Ministério de Agricultura e Pecuária) lançou campanha similar nessa terça-feira (16), válida para os estados que não têm legislação própria, para padronizar a campanha em todo território brasileiro. O diretor presidente da Iagro, Daniel Ingold, alerta que a Portaria do Mapa não altera em nada a campanha estadual, inclusive quanto aos prazos. Os produtores sul-mato-grossenses devem apresentar o registro dos atestados de imunização até o último dia de vacinação de cada etapa.

A brucelose é uma doença infectocontagiosa provocada por bactérias que acomete animais e humanos, tratando-se, portanto, é uma zoonose. A transmissão pode se dar através do consumo de leite ou da carne do animal doente. Nos bovinos infectados, a brucelose afeta o sistema reprodutivo, causando abortos, má formação e nascimento prematuro.

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