25 de Setembro de 2025 • 11:51

Clima e Biodiversidade

Pré-COP30 será sediada em Campo Grande no dia 30

Evento falará sobre oficina Bioma Pantanal

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 08:12

O Pantanal estará no centro das negociações climáticas globais, e Mato Grosso do Sul tem a responsabilidade de liderar esse debate / Foto:Secom

Campo Grande vai receber no dia 30 de setembro um dos encontros estratégicos rumo à COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que acontece em novembro em Belém (PA). A capital sul-mato-grossense vai sediar o Pré-COP30 Oficial Bioma Pantanal, que terá como tema “Clima e Biodiversidade: o papel dos estados e municípios na COP30”.

O evento, organizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Consórcio Brasil Verde e CBC (Centro Brasil no Clima), acontecerá no auditório da Faculdade Instead e reunirá governadores, representantes do Governo Federal, organismos internacionais e pesquisadores para discutir como o Pantanal pode se tornar referência mundial em políticas de mitigação, adaptação e financiamento climático.

“O Pantanal estará no centro das negociações climáticas globais, e Mato Grosso do Sul tem a responsabilidade de liderar esse debate. Queremos mostrar ao mundo a relevância do nosso bioma e consolidar a voz dos estados e municípios pantaneiros na Agenda de Ação da COP30”, afirmou o secretário Jaime Verruck, da Semadesc.

Manhã de debates estratégicos

A programação do Pré-COP30 Bioma Pantanal começa às 7h30, com recepção e credenciamento dos participantes. A abertura oficial, às 8h30, contará com a presença dos governadores Eduardo Riedel, Mauro Mendes (MT) e Renato Casagrande (ES), que também preside o Consórcio Brasil Verde, além do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

Também participam o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, representantes da ONU, da Assembleia Legislativa de MS, da bancada federal e de prefeituras pantaneiras.

Logo em seguida, às 9h30, o painel “Mutirão Territorial: protagonismo subnacional na Agenda de Ação e na diplomacia climática e perspectivas pós-COP30” terá como destaque os governadores e o embaixador André Corrêa do Lago, com moderação do ambientalista Fábio Feldman, do Centro Brasil no Clima.

Às 10h30, acontece a Palestra Magna, conduzida por três dos maiores especialistas em mudanças climáticas do país: o físico Paulo Artaxo, a ex-vice-presidente do IPCC Thelma Krug e a bióloga Mercedes Bustamante. A mediação será de Renato Roscoe, do Instituto Taquari Vivo.

Antes do almoço, às 11h10, o governador Eduardo Riedel e o governador Renato Casagrande apresentam a Síntese Política da Manhã, consolidando os principais pontos discutidos e os compromissos assumidos pelos estados, sob moderação de Guilherme Syrkis, também do Centro Brasil no Clima.

O período da manhã encerra-se com o almoço de confraternização (11h30 às 14h), espaço para diálogo entre autoridades, governadores e a Presidência da COP30.

Painéis técnicos e políticos à tarde

A partir das 14h, a discussão ganha caráter mais técnico com o painel “Mudanças Climáticas e Biodiversidade”. Participam a especialista da ONU Bianca Brasil, a secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do MMA, Rita de Cássia Guimarães, e o pesquisador Walfrido Moraes Tomas, da Embrapa Pantanal. A mediação será feita por Fábio Roque, da UFMS.

Na sequência, às 15h, o painel “Adaptação e Governança Multinível dos Estados Pantaneiros – Estratégias estaduais de adaptação” reúne a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, Maurenn Lazzaretti, o pesquisador Thiago Copolla (Embrapa Pantanal), o empresário Roberto Klabin (turismo no Pantanal) e João Paulo Franco, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O keynote será apresentado pelo secretário-adjunto da Semadesc, Artur Falcette.

Às 16h, será discutido o tema “Da política ao chão: caminhos para financiar a transição justa no Pantanal”, em painel sobre Financiamento Climático e Meios de Implementação. Estão confirmados: Tereza Campello (BNDES), Teresa Bracher (SOS Pantanal), Annete Kilmer (BID) e José Pugas (Régia Capital). A mediação será de Maria Netto, do Instituto Clima e Sociedade (iCS).

No encerramento, previsto para as 17h, serão apresentados os resultados e encaminhamentos consolidados no documento “Carta do Pantanal”, que será entregue à Presidência da COP30 como contribuição dos estados e municípios pantaneiros para a conferência global.

