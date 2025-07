Preços das apostas das Loterias Caixa aumentam a partir de 9 de julho

Agência Brasil

A partir do dia 9 de julho, os valores das apostas das Loterias Caixa terão reajuste. A medida vai abranger as modalidades Mega-Sena, Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Loteca e Super Sete.



De acordo com a Caixa Econômica Federal, o objetivo do ajuste é manter a sustentabilidade das loterias, ampliar os valores destinados às premiações e aumentar os repasses sociais, que beneficiam milhões de brasileiros em áreas como saúde, educação, segurança e esporte.



Com a mudança, a aposta simples da Mega-Sena passará a custar R$ 6,00. Já na Lotofácil, o valor será de R$ 3,50; na Quina e na Dupla Sena, R$ 3,00; na Loteca, R$ 4,00; e na Super Sete, também R$ 3,00.



O cronograma divulgado pela Caixa informa que as apostas começam a ser registradas a partir do dia 9 de julho para Dupla Sena, Quina, Lotofácil e Loteca, enquanto as vendas para o próximo concurso da Mega-Sena iniciam em 10 de julho. Para a Super Sete, o novo valor começa a valer em 30 de julho.

