Preços das apostas das Loterias Caixa aumentam a partir desta quarta

Sorteio da Mega-Sena

A partir desta quarta-feira (9), os preços das apostas das Loterias Caixa passam a ter novos valores. O reajuste atinge modalidades como Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca e Super Sete. Segundo a Caixa Econômica Federal, o aumento busca manter a sustentabilidade dos concursos, ampliar os valores das premiações e fortalecer os repasses sociais que beneficiam milhões de brasileiros.



Com o reajuste, a aposta simples da Dupla Sena passará a custar R$ 3,00, no concurso de número 2.832, com abertura de apostas nesta quarta-feira (9) e sorteio previsto para sexta-feira (11). Na Quina, também a R$ 3,00, o concurso será o de número 6.770, com sorteio na quinta-feira (10). Para a Lotofácil, a aposta mínima passará a custar R$ 3,50, válida a partir do concurso 3.439, também com sorteio na quinta-feira (10).



A Loteca terá o novo valor de R$ 4,00 a partir do concurso 1.202, que terá apostas abertas a partir de 9 de julho e sorteio programado para 14 de julho de 2025. Já na Mega-Sena, a aposta simples passa de R$ 5,00 para R$ 6,00, valendo para o concurso 2.887, cujas apostas começam no dia 10 de julho e sorteio ocorre em 12 de julho. Por fim, o Super Sete terá o valor ajustado para R$ 3,00, com início das apostas em 30 de julho e sorteio no dia 1º de agosto de 2025, referente ao concurso 727.



A Caixa informou, por meio de comunicado oficial, que a atualização busca não apenas garantir o equilíbrio financeiro das loterias, mas também ampliar a distribuição de recursos para áreas sociais, educação, esporte, cultura e segurança pública, entre outras, atendendo milhões de pessoas em todo o país.

