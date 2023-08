Prefeito de Corumbá empossa novos integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural

O prefeito Marcello Iunes deu posse nesta terça-feira, 29 de agosto, aos novos integrantes do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá. O ato foi realizado no Paço Municipal e contou com a presença do secretário de Governo, Luiz Antônio Pardal, do diretor-presidente da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico, Joilson Cruz, e da ex-presidente do Conselho de Cultura, Marcelle Saboya Ravanelli.

“Os Conselhos Municipais são a voz da população dentro do Poder Público. Nossa gestão sempre trabalhou junto dos conselhos, inclusive reativando os que estavam inertes, porque acreditamos que essa parceria é importante e favorece a população”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes, destacando a atuação dos conselheiros.

“Quero agradecer de coração por estarem assumindo essa responsabilidade, esse compromisso com a nossa cidade e desejar boa sorte nesse trabalho que se inicia agora. Corumbá é berço da cultura sul-mato-grossense. Nosso Carnaval, nosso João e as outras manifestações não são só festa. São tradições do novo povo e eventos que geram empregos e renda para milhares de famílias”, prosseguiu o chefe do Executivo Municipal.

Marcelo Iunes ainda agradeceu o excelente trabalho desempenhado pela última gestão do Conselho de Cultura e reiterou que o Executivo municipal seguirá de portas abertas e atento às demandas de toda classe cultural corumbaense. “Temos o compromisso de continuar apoiando nossas manifestações culturais”, finalizou.

O secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, também parabenizou os antigos integrantes do Conselho e parabenizou os novos conselheiros. Já o diretor-presidente da Fundação da Cultura, Joilson Cruz, pontuou que os avanços foram muitos nos últimos anos, mas que os desafios ainda existem. “Por isso precisamos trabalham de forma conjunta, pelo bem comum do nosso município”, reforçou.

Os membros titulares do Conselho Municipal de Política Cultural de Corumbá empossados para o mandato de dois anos são:

Joilson Cruz e Sandro Asseff, representando a Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico; Pedro Miranda, representando da Secretaria Municipal de Educação; Mercedes Cabrera Fernandes, representando a Fundação de Turismo; Lauzie Xavier Salazar, representando o Gabinete do Prefeito; Alfredo Ferraz, representando os Festejos de Santos; Claudio Braga, representando o Carnaval; Marcia Rolon, representando as Instituições Culturais Não-Governamentais; Gisele Monteiro, representando o Artesanato; e Júlia Castedo, representando a Música.

Os suplentes são: Lívia Gaertner, José Rozisca, Miriam Bastos, Jéssica Carvalho, Ramona Santos, Anne Saldanha, Thayná Cambará, Wellington Silva, Wanessa Rodrigues e Luã Vianna.