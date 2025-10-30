Acessibilidade

30 de Outubro de 2025 • 17:08

Geral

Prefeito de Nioaque recebe Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense

Reconhecimento foi concedido pela Assembleia Legislativa a 134 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do Estado

Redação

Publicado em 30/10/2025 às 14:50

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, foi um dos 134 homenageados durante a tradicional solenidade de entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo, promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) nesta quarta-feira (29). O evento foi realizado no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande, reunindo autoridades, parlamentares e personalidades de diversas regiões do Estado.

A honraria, considerada o maior reconhecimento concedido pelo Parlamento Estadual, destaca cidadãos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento econômico, social e cultural de Mato Grosso do Sul. O deputado estadual Pedro Caravina foi o responsável pela indicação do prefeito André Guimarães, em reconhecimento ao trabalho desempenhado à frente da administração municipal de Nioaque.

Natural de Presidente Prudente (SP), André Guimarães construiu sua trajetória em Mato Grosso do Sul, onde formou família e consolidou sua carreira. Advogado por formação, foi eleito prefeito de Nioaque em 2024, conduzindo uma gestão pautada no desenvolvimento e na valorização das pessoas.

“Receber esse título é uma honra imensa. Mato Grosso do Sul é minha casa, foi aqui que construí minha vida e onde tenho a oportunidade de contribuir com o crescimento de nossa gente. Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo, que tem como foco reconstruir Nioaque com dedicação e preparar o município para o futuro”, destacou o prefeito André Guimarães.

Durante a cerimônia, o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), ressaltou o papel dos homenageados como agentes de transformação no Estado. “Cada um, em sua área, é responsável por construir um Mato Grosso do Sul mais forte, inovador e sustentável. Esta é uma celebração do esforço coletivo e da diversidade de pessoas que acreditam no nosso Estado e ajudam a fazê-lo crescer”, afirmou o parlamentar.

O evento contou ainda com a presença do governador Eduardo Riedel (PP), que destacou a importância das homenagens como forma de valorização do trabalho e dedicação dos cidadãos que impulsionam o desenvolvimento sul-mato-grossense. “Essas honrarias reconhecem pessoas que, com comprometimento e amor por esta terra, têm ajudado Mato Grosso do Sul a avançar. É um momento de celebração e gratidão a todos que fazem parte dessa construção”, disse o governador.

Além das autoridades estaduais, a solenidade reuniu homenageados de diferentes áreas, entre eles a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, e o padre Luigi Favero, que falaram em nome dos agraciados.

A entrega do Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense e da Comenda do Mérito Legislativo é realizada anualmente pela Assembleia Legislativa, sendo que cada deputado estadual pode indicar personalidades que tenham contribuído para o progresso e fortalecimento de Mato Grosso do Sul.

