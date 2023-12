Prefeito de Porto Murtinho realça importância da Rila para a Rota Bioceânica

Prefeito com expedição da Rila / Assessoria/ Divulgação

O engajamento e participação ativa dos empresários do setor de transporte de cargas de Mato Grosso do Sul está sendo de grande importância para a viabilização da Rota Bioceânica, corredor de uma megaestrada que interligará os portos do Atlântico (Brasil) e Pacífico (Chile), declarou o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra, ao parabenizar o sucesso da terceira edição da expedição da Rota de Integração Latino-Americana (RILA).

“A presença do setor de cargas foi e está sendo preponderante na efetivação de um grande projeto de integração, onde as expedições realizadas pelos empresários somam muito nas discussões com os países sobre todos os temas, principalmente nas questões alfandegárias, as quais precisam ser aceleradas e muito bem compreendidas porque em um ano e meio a ponte sobre o Rio Paraguai será concluída”, disse o prefeito, cuja cidade fronteiriça ao Paraguai foi denominada Portal da Rota Bioceânica.

Diagnóstico do corredor

Cintra, que está em Iquique (Chile) participando do IV Fórum de Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico, afirmou que as expedições da Rila, formada por empresários, autoridades e técnico governamentais e instituições de ensino, apontaram os gargalos do corredor e apresentaram estudos sobre as potencialidades e soluções logísticas. Também incentivaram a criação de um conselho de universidades, que hoje trabalha com projetos socioambientais e socioculturais entre os países envolvidos (Brasil, Paraguai, Argentina e Chile).

“As viagens de carro pelo corredor promovidas pelo Rila, desde Campo Grande, trecho de 2.400 quilômetros, diagnosticaram as condições logísticas e alfandegárias do corredor e deram uma grande contribuição na formatação das políticas de desenvolvimento transfronteiriço, de infraestrutura e, sobretudo, na parte aduaneira, que é um entrave a ser superado. Portanto, sob a liderança do empresário Cláudio Cavol, a Rila soma conosco neste grande projeto”, completou o prefeito murtinhense.

Centro estratégico

Em Iquique, Nelson Cintra integrou a delegação de Mato Grosso do Sul, formada pelo vice-governador, Barbosinha o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, deputado federal Beto Pereira, a prefeitura de Campo Grande, Adriane Lopes e a comitiva de rileiros. Foi recebido pelo anfitrião do evento, o prefeito de Tarapacá, José Miguel Carvajal, e mantém contatos com as principais lideranças políticas e empresariais do país sempre divulgando as potencialidades do Estado e de Porto Murtinho no fomento ao comércio exterior.

Cintra visitou o complexo portuário de Iquique e se encontrou com o seu amigo e senador Jorge Soria, os quais fizeram parte do movimento pioneiro em favor da Rota Bioceânica, há mais de 20 anos, e também se reuniu com o filho do líder político, Maurício Soria, prefeito da cidade. Durante o fórum participa de várias plenárias sobre infraestrutura, turismo e comércio exterior. “Temos sempre enfatizado nesses encontros que Porto Murtinho é estratégica para a rota como centro distribuidor de cargas”, disse.

(Texto de Silvio Andrade)