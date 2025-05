Prefeito de Porto Murtinho se envolve em confusão com morador e PM é acionada

Vídeos circulam nas redes sociais / Reprodução

Na manhã desta quinta-feira, 8,, uma confusão em via pública envolvendo o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), de 77 anos, terminou com a detenção de um morador da cidade. A situação aconteceu após um confronto entre o chefe do Executivo e um cidadão que cobrava melhorias em um bairro do município.

De acordo com relatos e vídeos que circulam nas redes sociais, o morador gravava o prefeito com um celular quando foi surpreendido por uma reação agressiva de Cintra, que tentou tomar o aparelho das mãos dele. O morador, por sua vez, respondeu no mesmo tom, atingindo também o celular do prefeito. A briga seguiu com empurrões e tensão crescente, enquanto uma mulher, que seria assessora do gabinete, tentava conter os envolvidos.

Durante o tumulto, o prefeito chegou a se esconder atrás da funcionária e, em um momento, quase a atingiu ao tentar agredir o morador. A confusão ganhou ainda mais intensidade quando Cintra ameaçou o cidadão, apontando para um barranco e dizendo: “Vem aqui que quero jogar você lá embaixo”. Em meio ao confronto, o prefeito também teria derrubado a moto do morador.

Testemunhas filmaram o episódio e relataram indignação com a postura do prefeito, alegando que ele não aceita críticas ou reivindicações da população. Uma das moradoras afirmou que também foi agredida e teve o celular derrubado. “Vou à polícia te denunciar”, disse ela.

A Polícia Militar foi acionada e levou o morador, identificado apenas como “Montanha”, para a delegacia. O prefeito permaneceu no local acompanhado de sua assessora, conforme o Jornal Midiamax.

A reportagem tentou contato com ambos os envolvidos, mas não obteve retorno até o momento. O espaço permanece aberto para manifestações.

