Prefeito Odilon participa da instalação do Gabinete de Integração e Conselho dos Juizados

O prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro, acompanhado da primeira-dama Maria Eliza e dos vereadores Nilson Pontim (presidente) e Wezer Lucarelli (líder do prefeito na câmara), participou ontem (17), da primeira edição do Gabinete de Integração e do Conselho em Movimento, realizado no Fórum da Comarca de Aquidauana.

Durante a solenidade, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Sérgio Fernandes Martins, o manual prático do Programa Lar Legal-MS, instituído pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e, recentemente, lançado na Assomasul.

O Programa Lar Legal-MS tem por objetivo orientar todos os municípios do Estado no trabalho de regularização fundiária urbana, praticamente sem custo para o erário. O Tribunal por meio da coordenadoria do programa, num segundo passo reunirá com os prefeitos interessados em aderir ao programa para as devidas orientações de como proceder via jurisdição voluntária.

O prefeito Odilon, junto com as demais autoridades judiciárias, também participou das entregas de novos computadores, sistemas de geração de energia fotovoltaica e assinatura de ordens de compra e serviços para melhorias na segurança do prédio do Poder Judiciário de Aquidauana.