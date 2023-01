Prefeitura abre inscrições para concurso de marchinhas carnavalescas

Porto da Independência / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Corumbá abriu inscrições para o concurso popular de marchinhas carnavalescas de 2023. A inscrição é gratuita e pode ser feita até dia 6 de fevereiro.

Pode participar qualquer pessoa com mais de 18 anos, desde que a música seja inédita e original. Os temas são livres e ficam à critério do candidato. Cada participante poderá inscrever até duas três músicas individualmente ou em parceria.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 06 de fevereiro, no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Clique aqui e confira abaixo os documentos necessários para se inscrever.