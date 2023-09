Prefeitura alerta para tentativas de golpe por mensagens em Bonito

Notificação do Procon-MS / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Bonito emitiu um comunicado alertando os moradores sobre a tentativa de golpes utilizando notificações falsas do Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor).

O modelo das comunicações é semelhante ao adotado nos meses de junho e julho desse ano, em que a falsa notificação informa abertura de reclamação de um consumidor, com link para serem visualizados os detalhes do processo. O conteúdo, no entanto, é malicioso.

Dessa forma, o Procon orienta para que as mensagens enviadas por e-mail ou WhatsApp não sejam abertas. Isso ao considerar que as verdadeiras reclamações são oriundas dos canais oficiais e institucionais, com e-mails utilizando o domínio “@procon.ms.gov.br”.

"Observa-se que esse golpe é aplicado em âmbito nacional envolvendo outros Procons, sendo necessário redobrar a atenção e denunciar o recebimento deste tipo de mensagem para cartorio@procon.ms.gov.br. No caso de dúvidas, está disponível o telefone (67) 3316-9800".