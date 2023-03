Prefeitura convoca novos moradores pré-selecionados para loteamento Jardim Pantanal

Prefeitura de Aquidauana / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Aquidauana divulgou nesta segunda-feira (20), através do Diário Oficial, novos moradores pré-selecionados para o empreendimento de lote urbanizado no Loteamento Jardim Pantanal.

Os convocados devem apresentar a documentação necessária na Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, de terça-feira (21) a domingo (26), das 7h30 às 12h30.

As convocações fazem parte da segunda etapa do lote urbanizado, com 58 unidades.

Confira a convocação: