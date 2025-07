Prefeitura de Anastácio abre inscrições para curso gratuito em Informática

Cidade de Anastácio / Prefeitura Municipal

A Prefeitura de Anastácio, em parceria com o IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), está com inscrições abertas para o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. A formação é gratuita, com certificação reconhecida e voltada para o mercado de trabalho.

O curso será oferecido na modalidade semipresencial, com aulas ministradas na Escola Teodoro Rondon. A iniciativa busca capacitar jovens e adultos para atuarem em um dos setores com alta demanda por profissionais qualificados.