Prefeitura de Anastácio entrega novo ônibus escolar para a Pestalozzi

O veículo faz parte do lote de automóveis adquiridos recentemente com recursos próprios / Divulgação

O novo veículo tem 44 assentos, itens de acessibilidade e substitui o antigo modelo de 29 lugares. O ônibus recebeu ainda aplicação de insulfilme para melhorar o conforto térmico dos estudantes.

A Prefeitura de Anastácio entregou, na manhã desta quarta-feira (29), um novo ônibus escolar destinado ao transporte dos alunos da Associação Pestalozzi de Aquidauana. A solenidade ocorreu em frente ao Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido, o Cido, e da coordenadora-geral da entidade, Fátima Mitue Midoguti Joia.

A Prefeitura é responsável pelo transporte dos alunos, oferecendo motorista e monitor. O veículo faz parte do lote de automóveis adquiridos recentemente com recursos próprios do município.

Também participaram da entrega vereadores, secretários municipais, alunos da Pestalozzi e representantes da Associação de Mães de Filhos Especiais.

