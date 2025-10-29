Prefeitura de Anastácio entrega novo ônibus escolar para a Pestalozzi

Veículo tem 44 lugares e itens de acessibilidade para alunos atendidos pela instituição
O veículo faz parte do lote de automóveis adquiridos recentemente com recursos próprios / Divulgação
A Prefeitura de Anastácio entregou, na manhã desta quarta-feira (29), um novo ônibus escolar destinado ao transporte dos alunos da Associação Pestalozzi de Aquidauana. A solenidade ocorreu em frente ao Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido, o Cido, e da coordenadora-geral da entidade, Fátima Mitue Midoguti Joia.
O novo veículo tem 44 assentos, itens de acessibilidade e substitui o antigo modelo de 29 lugares. O ônibus recebeu ainda aplicação de insulfilme para melhorar o conforto térmico dos estudantes.
A Prefeitura é responsável pelo transporte dos alunos, oferecendo motorista e monitor. O veículo faz parte do lote de automóveis adquiridos recentemente com recursos próprios do município.
Também participaram da entrega vereadores, secretários municipais, alunos da Pestalozzi e representantes da Associação de Mães de Filhos Especiais.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Serviços
Novo ofício foi encaminhado à AGESUL e ao Governo do Estado reforçando a preocupação com a segurança dos motoristas
Polícia
Fiscalização identificou 21 quilos de maconha e skunk em encomendas
Educação
Inscrições para o 2º ano do Ensino Fundamental vão até 7 de novembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS