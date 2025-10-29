Acessibilidade

29 de Outubro de 2025 • 16:36

Prefeitura de Anastácio entrega novo ônibus escolar para a Pestalozzi

Veículo tem 44 lugares e itens de acessibilidade para alunos atendidos pela instituição

Redação

Publicado em 29/10/2025 às 15:34

O veículo faz parte do lote de automóveis adquiridos recentemente com recursos próprios / Divulgação

A Prefeitura de Anastácio entregou, na manhã desta quarta-feira (29), um novo ônibus escolar destinado ao transporte dos alunos da Associação Pestalozzi de Aquidauana. A solenidade ocorreu em frente ao Paço Municipal e contou com a presença do prefeito Manoel Aparecido, o Cido, e da coordenadora-geral da entidade, Fátima Mitue Midoguti Joia.

O novo veículo tem 44 assentos, itens de acessibilidade e substitui o antigo modelo de 29 lugares. O ônibus recebeu ainda aplicação de insulfilme para melhorar o conforto térmico dos estudantes.

A Prefeitura é responsável pelo transporte dos alunos, oferecendo motorista e monitor. O veículo faz parte do lote de automóveis adquiridos recentemente com recursos próprios do município.

Também participaram da entrega vereadores, secretários municipais, alunos da Pestalozzi e representantes da Associação de Mães de Filhos Especiais.

