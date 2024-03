Prefeitura de Aquidauana abre curso de tecelagem manual

Curso é gratuito / Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana abriu curso de tecelagem manual de pente liço para moradores a partir dos 16 anos. As vagas são limitadas, com inscrições no Núcleo de Geração de Renda, em frente ao CAIC.

O curso será na sede da Equipe Multidisciplinar, o antigo Mercado Xodó, nos dias 22 a 26 de abril.

Mais informações: (67) 3240-1400 (ramal 1462).