Prefeitura de Aquidauana atualiza do CadÚnico de Famílias em Furnas

Atendimento na comunidade rural de Aquidauana

Na manhã desta quinta-feira (28), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), promoveu uma reunião para atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e verificação de benefícios sociais das famílias residentes nas Furnas do Baiano.

A ação teve como objetivo orientar as famílias sobre a importância de manter seus dados atualizados, especialmente para garantir o acesso contínuo a benefícios como o Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

O CadÚnico é um instrumento fundamental para a inclusão de famílias em programas sociais do governo, e sua atualização é obrigatória a cada dois anos. A reunião enfatizou que as famílias que não atualizarem seus dados, como endereço, telefone, composição familiar ou renda, correm o risco de perder benefícios ou serem excluídas dos programas.

A Secretária de Assistência Social, Rose Bossay, destacou a importância da atualização para a continuidade dos benefícios. “Manter as informações atualizadas no sistema é essencial. Se o cadastro não estiver correto, as famílias podem ter dificuldades para acessar os programas. Estamos aqui para garantir que ninguém fique de fora”, afirmou.

Durante o encontro, a coordenadora da AGRAER (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) de Aquidauana, Simone Rodrigues, também explicou aos participantes sobre os programas de apoio ao agricultor familiar, como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Ela ressaltou a importância da documentação adequada para o acesso a essas políticas públicas.

A atualização do CadÚnico é uma medida essencial para que as famílias possam continuar a receber apoio do poder público e acessar os diversos programas sociais oferecidos.