Prefeitura de Aquidauana divulga horários em unidades de saúde

Farmácia Municipal / O Pantaneiro

A Prefeitura de Aquidauana divulgou os horários de funcionamento das unidades de saúde para os dias 27 e 28 de outubro. Na segunda-feira (27), haverá atendimentos nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) Duque de Caxias e Santa Terezinha, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

A Farmácia Municipal também funcionará no dia 27, com expediente das 12h às 18h.

Na terça-feira (28), em razão do ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, não haverá atendimentos nas unidades de saúde nem na Farmácia Municipal.

