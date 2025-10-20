Prefeitura de Aquidauana divulga horários em unidades de saúde

Atendimentos ocorrem normalmente no dia 27
Farmácia Municipal / O Pantaneiro
A Prefeitura de Aquidauana divulgou os horários de funcionamento das unidades de saúde para os dias 27 e 28 de outubro. Na segunda-feira (27), haverá atendimentos nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) Duque de Caxias e Santa Terezinha, das 7h às 11h e das 13h às 17h.
A Farmácia Municipal também funcionará no dia 27, com expediente das 12h às 18h.
Na terça-feira (28), em razão do ponto facultativo pelo Dia do Servidor Público, não haverá atendimentos nas unidades de saúde nem na Farmácia Municipal.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Tempo
A previsão aponta mínima de 24°C e máxima de 29°C
Educação
"Ciranda da Alegria" encantou escolas e Cmeis da região
Solidariedade
Prefeitura promove ações em escolas com alegria, integração e sorrisos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS